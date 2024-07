Com apoio da senadora Dorinha, convenção do UB confirma nome de Wada Maestro como candidato a prefeito de São Valério

A semana de convenções começou em São Valério, que fica mais de 250 quilômetros de distância de Palmas. O professor Wada Maestro (UB) que tem um projeto de banda sinfônica e conta com a apoio da senadora Professora Dorinha (UB), do Deputado Federal Felipe Martins e os Deputados Estaduais Jair Farias e Eduardo do Dertins.

Por Redação

Senadora Professora Dorinha declarou o seu apoio ao pré-candidato Wada Maestro. O pré-candidato do União Brasil é professor e tem um projeto de banda sinfônica, no qual por meio de parcerias, consegue os instrumentos musicais para as escolas, para assim profissionalizar os estudantes.

“O Wada tem feito muito por São Valério, ele corre atrás de emendas, recursos, tem contato com os deputados, imaginem depois que ele for eleito. Tenho certeza que ele fará ainda mais pelo povo de São Valério”, declarou a senadora e presidente do União Brasil no Tocantins.

O grupo do Wada e do pré-candidato a vice-prefeito Maurício, reúne nove pré-candidatos a vereadores pelo União Brasil e nove do AGIR.

O Centro Cultural Educacional Remígio Cassoli ficou lotado para receber as lideranças políticas e apoiadores. Além da senadora Professora Dorinha, participaram do evento o Deputado Federal Felipe Martins e os Deputados Estaduais Jair Farias e Eduardo do Dertins.

As conveções seguem até o dia 5. Hoje senadora Professora Dorinha segue para Guaraí, e em seguida para Araguaína.

ETI João Sobrinho

Em São Valério, a Professora Dorinha teve a oportunidade de visitar a Escola de Tempo Integral João Sobrinho, recém inaugurada, e que foi construída com recursos destinados pela senadora. Foram R$ 3.814.825,96 para a obra.