Debate em Gurupi: Candidatos apresentam propostas ao vivo na TV Norte Tocantins

Por Redação

Na próxima terça-feira (10), Gurupi será palco de um importante debate eleitoral, promovido pela TV Norte Tocantins SBT. O evento, marcado para às 11h15, vai ser realizado no auditório da Câmara de Dirigentes Lojistas de Gurupi (CDL) os três candidatos à Prefeitura foram convidados: Cristiano Pisoni (PSDB), Eduardo Fortes (PSD) e Josi Nunes (UB).

O debate será transmitido ao vivo pelo canal 8.1 em todo o estado e também pelo YouTube, oferecendo uma oportunidade para os eleitores conhecerem de perto as propostas dos candidatos. Com cinco blocos de aproximadamente 15 minutos, o debate abordará temas essenciais como políticas públicas para mulheres, infraestrutura, educação, economia e emprego, transporte e mobilidade urbana, previdência, violência urbana, habitação, saneamento básico, transporte público, turismo e transparência na gestão pública.

As regras do debate foram definidas em acordo com os representantes de cada candidato, garantindo um ambiente de igualdade e respeito entre os participantes. Devido à realização do evento, a Avenida Maranhão, entre as ruas 19 e 20, será interditada, permitindo apenas o acesso da imprensa e assessores dos candidatos ao auditório. Militantes e apoiadores terão a oportunidade de demonstrar seu apoio do lado de fora do prédio, o local terá as presenças de fiscais da AMTT e da Polícia Militar.