Deputado Eduardo Mantoan garante parceria contínua com gestão de Pisoni: “Terá em mim um companheiro na Assembleia Legislativa”

Apoio foi reafirmado na convenção do PSDB que oficializou Cristiano e sua chapa em Gurupi.

Por Redação

Em noite de convenção, o deputado estadual Eduardo Mantoan, tucano que apoia Cristiano Pisoni para prefeito de Gurupi pelo PSDB, deixou claros os bons resultados que virão dessa parceria: “Da mesma forma, Cristiano, que já tenho feito por várias cidades do nosso estado e por Gurupi como deputado estadual, quero me comprometer, ao seu lado, a destinar emendas para a saúde, emendas para a educação, emendas para onde você precisar aqui para Gurupi. Você sabe que terá em mim um companheiro na Assembleia Legislativa” destacou Mantoan.

Com a boa articulação do pré-candidato Cristiano, o deputado destinou recentemente uma emenda de R$200.000,00 ao Sindicato Rural para a realização da 49ª Expo Gurupi, feira de exposição agropecuária de Gurupi. “Essas parcerias são importantes porque são de verdade. O deputado Mantoan e a prefeita Cinthia, presidente do PSDB estadual, se mostram muito solícitos e têm me dado todo o apoio necessário para fazermos essa mudança em Gurupi, antes mesmo de eu assumir a gestão municipal”, mencionou o pré-candidato.

Eduardo Mantoan reforçou a diferença que Pisoni fará para Gurupi e deu seu apoio a ele e à sua chapa proporcional: