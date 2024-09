Eduardo Fortes se compromete reativar Centro Comunitário no setor Santa Rita

Ao ser recebido pela comunidade, Fortes fez compromissos importantes para Bairro.

Por Redação

A tarde de domingo, 01, no setor Santa Rita, em Gurupi, foi marcado com uma caminhada do candidato a prefeito, Eduardo Fortes, e do vice Juarez Moreira, que foram recebido pelos moradores.

O candidato Eduardo Fortes conversou com os moradores, e em um dos pontos da caminhada, Fortes se comprometeu a revitalizar o centro comunitário do setor, atualmente desativado.

“O Santa Rita merece um espaço ativo, que seja um verdadeiro ponto de encontro e desenvolvimento para a comunidade. Vamos reativar esse centro, oferecendo cursos de dança e outras atividades culturais que possam agregar na vida dos moradores”, afirmou.

Além disso, Eduardo prometeu ampliar a creche para atender as mães que precisam trabalhar e criar um campinho de futebol para a juventude do setor. “Os jovens do Santa Rita precisam de mais oportunidades de lazer e esporte. Vamos construir um campinho de futebol, um espaço seguro onde eles possam se reunir e praticarem esportes”, declarou o candidato, reforçando seu compromisso com o bem-estar da população.

Eduardo se comprometeu também na sua gestão promover a regularização fundiária do setor Santa Rita.

A caminhada no Santa Rita foi mais um passo importante na campanha de Eduardo Fortes, que continua a conquistar o apoio e a confiança dos gurupienses com propostas que visam atender diretamente às necessidades da população.

Por: Ascom

Eduardo Fortes (PSD)

Candidato a prefeito de Gurupi

Fotos: Marcos Amorim