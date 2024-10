Eduardo Siqueira expressa indignação com pesquisas no primeiro turno e comenta sobre apoio do deputado Júnior Geo

Por Redação

O candidato a prefeito da coligação “Juntos Podemos Agir”, Eduardo Siqueira Campos (Podemos), concedeu entrevista nesta segunda-feira, 14, à Rede TV Tocantins. Durante a conversa, ele foi questionado sobre sua visão em relação às pesquisas eleitorais que erraram significativamente a margem de erro no primeiro turno, em Palmas.

“Essas pesquisas mentirosas me deixam indignado, indignado!”, desabafou Eduardo. “Acreditem no que vocês veem nas ruas, nas conversas com os vizinhos. O ‘Data Povo’ é o nosso instituto seguro. Chegar ao segundo turno é uma verdadeira aula de democracia. Muito obrigado!”

Geo e a prefeita Cinthia

Ao ser questionado sobre o Professor Júnior Geo, Eduardo Siqueira afirmou que ainda não houve nenhuma conversa formal para articular um possível apoio. “Eu sempre mantive uma relação respeitosa com os professores. Não houve negociação ou conversa. O que ele declarou é que não vota na candidata Janad Valcari. Júnior Geo não vota 22.”

Eduardo também aproveitou a oportunidade para agradecer novamente aos eleitores de Palmas, afirmando de forma categórica que seu compromisso é com o cidadão. Ele prometeu realizar as mudanças necessárias, especialmente em áreas que não estão funcionando bem para a população da capital. “O meu acordo político é com você, eleitor. Vamos trabalhar nas propostas que nos trouxeram até aqui.”

Fake News

Em relação a boatos, Eduardo fez questão de esclarecer, “o único compromisso que tenho é com o povo, e quero desmentir uma fake news. Eu jamais faria qualquer mudança para prejudicar quem está contribuindo. Motoristas, o que vocês estão recebendo está garantido na nossa gestão. A transformação dirá!”.

Sobre as alianças na Câmara Municipal de Palmas, Eduardo Siqueira ressaltou: “Tenho experiência, já fui prefeito. Respeito os vereadores e tudo será feito com transparência”, pontuou.

Resposta do eleitor

Ainda na entrevista, o candidato foi enfático ao afirmar: “Para quem derramou dinheiro nessas eleições, divulgou pesquisas absolutamente falsas e deixou a cadeira vazia… O que essa pessoa merece, deixarei o eleitor responder. O que eu garanto é que darei o meu melhor.”

Por fim, Eduardo Siqueira Campos dirigiu-se aos eleitores de Palmas: “Vocês, eleitores, me trouxeram ao segundo turno. Fiquem tranquilos, vai dar tudo certo. Vamos perseverar até o último dia. E você que não votou em mim, venha! A experiência faz diferença nos detalhes. Continuem comigo, com o 20. Retribuirei cada voto”, finalizou.