Eleição 2024: Josi Nunes destaca avanços na saúde e acompanha de perto as conquistas para Gurupi

As melhorias não param por aí. Incluem a construção e aquisição de equipamentos para o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), a modernização e reforma da Unidade de Pronto Atendimento (UPA), a ampliação da Clínica da Mulher e a estruturação do Centro Especializado em Reabilitação (CER) de Gurupi.

A prefeita e pré-candidata à reeleição defende que a saúde municipal de Gurupi deu um salto significativo em crescimento e qualidade desde que Josi Nunes (UB) assumiu a prefeitura. Um dos grandes diferenciais de sua gestão é o zelo por cada área e aspecto da cidade, especialmente na saúde. A prefeita implementou importantes projetos e obras, incluindo a reforma de unidades de saúde, do Centro de Atenção Psicossocial I (Caps) e do Centro de Controle de Zoonoses (CCZ), ampliação das especialidades na Policlínica e a construção de um novo ambulatório. Essas e outras obras somam mais de R$ 10 milhões em investimentos.

Outro ponto alto é a criação do projeto Acolhendo as Cores, que atende pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA). Com a gestão de Josi Nunes, Gurupi agora conta com um serviço de telemedicina com médicos do renomado Hospital Albert Einstein, de São Paulo.

Essas iniciativas demonstram que uma gestão comprometida e dedicada faz toda a diferença. Gurupi está no caminho certo, e com esses investimentos e melhorias, a saúde da cidade nunca esteve tão bem cuidada.

“Nosso objetivo é garantir que cada cidadão de Gurupi tenha acesso a uma saúde de qualidade e a serviços essenciais. Estamos investindo em infraestrutura, tecnologia e humanização do atendimento, porque acreditamos que cada pessoa merece o melhor cuidado,” afirmou a prefeita Josi Nunes.

Cirurgias

Outra grande conquista para os gurupienses é o projeto Vem Ver Gurupi. A terceira etapa começou no domingo, dia 23, e seguirá atendendo 700 pacientes com consultas e cirurgias de catarata e pterígio. O objetivo é realizar 3 mil procedimentos e transformar a vida dessas pessoas.

Confira as principais melhorias:

– Criou o projeto Acolhendo as Cores para atender pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA);

– Modernizou a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) em parceria com a Unirg;

– Implantou o Serviço de Atenção Domiciliar (SAD) – Melhor em Casa;

– Está ampliando as especialidades na Policlínica e investindo R$ 1,5 milhão na construção de um novo ambulatório;

– Implantou a telemedicina com médicos do Hospital Albert Einstein, de São Paulo;

– Investindo R$ 4 milhões para reformar unidades de saúde, CAPS I e CCZ;

– Ampliando a Clínica da Mulher;

– Implantando o Centro Especializado em Reabilitação (CER) de Gurupi;

– Vai investir mais de R$ 2 milhões na aquisição de equipamentos para as unidades de saúde;

– Vai investir R$ 4 milhões na construção e aquisição de equipamentos do Samu.