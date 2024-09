Eleições 2024: Alex da Exclusiva recebe apoio de grupo de servidores estaduais aliados ao deputado Wiston Gomes

Por Redação

Nesta quinta-feira, 19, a 17 dias das eleições municipais, o candidato a vereador Alex da Exclusiva (Republicanos), apoiador da coligação da prefeita Josi Nunes (UB) recebeu um apoio significativo dos servidores estaduais efetivos associados ao deputado Wiston Gomes. Segundo Alex, os membros do grupo não oferecem apenas seus votos individuais, mas estão comprometidos com um apoio expressivo à sua em Gurupi.

Frente aos desafios da campanha, Alex da Exclusiva afirmou ter reformulado suas estratégias eleitorais. Em sua última participação, apesar de ter conquistado 507 votos, ele reconheceu a importância de adotar uma abordagem mais direta com os eleitores. “Precisamos estar atentos e ouvir as demandas de cada cidadão”, destacou o candidato, sublinhando a necessidade de um contato mais próximo e pessoal com o eleitorado.