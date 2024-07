Eleições 2024: Partidos da chapa majoritária do pré-candidato Eduardo Fortes se mobilizam para convenção

Por Redação

Os partidos políticos começam a alinhar sua militância de suas bases para a campanha que se aproxima. No próximo dia 5 de agosto, às 16h, no Centro de Tradições Gaúchas (CTG) de Gurupi, os 86 pré-candidatos a vereadores do PSD, PDT, PP, MDB, PSB e PR oficializarão suas candidaturas na convenção partidária que promete reunir importantes lideranças políticas da região.

Os partidos envolvidos têm demonstrado um forte apoio ao deputado e pré-candidato a prefeito Eduardo Fortes e ao pré-candidato a vice, Juarez Moreira. É evidente a unidade de apoio dos presidentes municipais das siglas aos pré-candidatos, com a intenção de somar forças na aliança com a chapa majoritária.

A presidente municipal do PDT, Márcia Ponce, relatou que os pré-candidatos da sigla estão trabalhando intensamente para mobilizar o máximo de apoiadores para o evento.

”Temos a absoluta certeza de que será uma bênção e que será a maior convenção realizada aqui em nosso município”, disse ela, ressaltando a importância do evento para fortalecer a candidatura de Eduardo Fortes e Juarez Moreira.

Andreya Castilho, presidente municipal do MDB, destacou o crescimento do partido no Tocantins sob a liderança do deputado federal Alexandre Guimarães.

”Estamos empolgados com a nossa trajetória e com as perspectivas para as eleições. Em Gurupi, temos a grata satisfação de apoiar o pré-candidato a prefeito Eduardo Fortes e a pré-candidatura de Juarez a vice-prefeito. Estamos mobilizando os filiados do MDB e simpatizantes para participarem da grande convenção no próximo dia 5″, afirmou.

No Partido Progressistas, o presidente municipal Iran França salientou que o PP está focado em somar forças com a chapa majoritária de Eduardo Fortes.

“Cada pré-candidato está organizando seus apoiadores, família e bairros para a convenção. Vamos vir com força total, o PP preparou alguns requisitos para alegria, um momento diferenciado, o grupo vai estar unido em momento de democracia”, afirmou França.

A convenção partidária em Gurupi promete ser um marco no início das campanhas eleitorais.