Eleições 2026: Novas alianças movimentam o cenário da disputa entre governistas liderado pelo governador Wanderlei e da oposição liderado por Laurez Moreira

Por Wesley Silas

O cenário político do Tocantins já está se movimentando em antecipação às eleições de 2026. A senadora e pré-candidata ao governo Dorinha Seabra e o deputado federal Carlos Gaguim, ambos do União Brasil, intensificam articulações com lideranças na região do Bico do Papagaio, considerado um dos maiores colégio eleitoral do estado. Em 2024, a região contou com 176.655 eleitores, conforme dados do Tribunal Regional Eleitoral, distribuídos em seus 27 municípios.

No bloco governista, as alianças em formação indicam Carlos Gaguim como pré-candidato ao Senado, fazendo uma dobradinha com o senador Eduardo Gomes (PL) e Jair Farias como pré-candidato a deputado federal. A deputada estadual Janad Valcari (PL) também busca uma vaga como deputada federal, apoiada pelo grupo, enquanto Ricardo Ayres planeja a reeleição, ampliando sua base política em coordenação com Gaguim.

Oposição

Do lado da oposição, os deputados Alexandre Guimarães (MDB) e Vicentinho Júnior (PP) têm manifestado interesse em concorrer ao Senado, ao passo que o senador Irajá Abreu (PSD) ainda não definiu suas intenções sobre a reeleição. Nos bastidores, há expectativa de que todos esses nomes se alinhem em torno do grupo liderado pelo vice-governador Laurez Moreira, que se posiciona como pré-candidato ao governo do estado.