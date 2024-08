Josi Nunes e governador Wanderlei Barbosa demonstram sintonia em evento religioso no Bonfim

Por Redação

Durante a oficial missa do Senhor do Bonfim, em Natividade, a prefeita de Gurupi e pré-candidata à reeleição, Josi Nunes, destacou-se não apenas pela devoção, mas também por uma estratégica aproximação política. A prefeita compartilhou momentos ao lado do governador Wanderlei Barbosa, que até agora permanece neutro em relação ao apoio a candidatos na corrida municipal.

Observadores políticos presentes no evento notaram a clara divisão de alianças: enquanto Wanderlei e Josi demonstravam sintonia, com fotos registradas juntos, Laurez acompanhava outra programação, ladeado pelo candidato a prefeito de Gurupi, deputado Eduardo Fortes.