Neri é eleito prefeito de Almas com 63,9% dos votos válidos

Por Redação

Neri (PP), foi eleito o novo prefeito de Almas, conquistando uma expressiva vitória nas eleições realizadas neste domingo, 6, ao lado vice Jurimar Trindade (Agir).

Com uma votação que superou todas as expectativas, o candidato recebeu uma quantidade recorde de votos, solidificando seu apoio entre a população com 1304 votos a frente do candidato Goianyr Barbosa (Republicanos).