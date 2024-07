Republicanos propõe inovação e humanização na politica e gestão pública em Dianópolis

Por Redação

Com uma proposta voltada para a humanização e transformação da política municipal, o partido Republicanos realizou na noite desta quinta-feira (25), às 19h, a sua convenção no Colégio Militar de Dianópolis. No evento, foram apresentados os pré-candidatos a prefeito e vice-prefeito, Jailton Bezerra e André Cavalari, ambos naturais da cidade.

O projeto de transformação para a Terra das Dianas visa instaurar uma política limpa que promova a liberdade econômica e impulsione o progresso através da tecnologia, pavimentando um caminho de desenvolvimento para a população.

A proposta dos Republicanos para Dianópolis busca inovar na maneira de fazer política, unindo lideranças e humanizando a gestão pública. “Nós reconhecemos o que já foi feito pelos gestores anteriores. Contudo, nosso projeto para Dianópolis é ainda mais ambicioso, trazendo inovação tecnológica e empreendedorismo em esferas econômicas, sociais, culturais e, principalmente, digitais. Queremos implementar ferramentas inovadoras na gestão pública,” afirmou Jailton Bezerra.

“Nosso grupo está preparado, com propostas sólidas e um compromisso genuíno com as pessoas. Nossa administração será voltada para o cuidado humano, valorização, qualificação e essência do indivíduo. Esse projeto visa modernizar Dianópolis em todos os aspectos,” acrescentou Bezerra.

A convenção também destacou o apoio de figuras importantes, como o governador Wanderlei Barbosa, deputados estaduais e a bancada federal, reforçando o compromisso com a renovação e transformação da cidade. “Nossa missão é cuidar das pessoas, promover políticas públicas inovadoras e tecnológicas, garantindo que cada dianopolino tenha uma melhor qualidade de vida,” enfatizou o pré-candidato a vice-prefeito, André Cavalari.