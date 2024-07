Em convenção, Régis Caio será oficializado como candidato a vereador de Gurupi pelo Republicanos

Nesta quinta-feira, 1º de agosto, às 19h, acontecerá a convenção partidária do Republicanos, onde Régis Caio será oficializado como candidato a vereador de Gurupi. O evento será realizado no Espaço Rosenberg. “A população precisa confiar em seus representantes. Meu compromisso é garantir que cada centavo dos recursos públicos seja bem empregado e que os projetos tragam benefícios reais para Gurupi”, afirmou o pré-candidato.

Conhecido por seu trabalho como jornalista e especialista em gestão pública, Régis Caio entra na disputa com uma plataforma focada em transparência, eficiência e desenvolvimento.

Segundo o presidente do partido em Gurupi, Edinho Fernandes, a convenção do Republicanos contará com a presença de lideranças políticas, apoiadores e simpatizantes e vai homologar ainda a candidatura de vários pré-candidatos ao legislativo gurupiense.