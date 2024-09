Empresário Edson Reis oferece recompensa de R$ 20 mil por informações concretas do paradeiro do aparelho de ultrassom que sumiu do hospital municipal de Palmeirópolis

Por Redação

A situação envolvendo o desaparecimento do aparelho de ultrassom do hospital municipal de Palmeirópolis, no Sul do estado, repercutido em matéria do Portal Atitude, gerou grande preocupação e indignação na comunidade local e traz um novo capítulo da história.

Revoltado, o empresário Edson Reis, pai da dupla sertaneja Henrique e Juliano, gravou um vídeo neste domingo, 22 e decidiu oferecer uma recompensa de R$ 20 mil para quem fornecer informações concretas sobre o paradeiro do equipamento, que tem valor estimado em R$ 200 mil.

O equipamento sumiu há cerca de dois meses, mas sua falta só foi percebida recentemente pelos funcionários do hospital.

A ausência do aparelho gerou uma onda de reclamações nas redes sociais e grupos de WhatsApp, onde a população questionou tanto o prefeito Bartolomeu quanto a secretaria municipal de saúde sobre a situação, que agora está sendo investigada pela polícia.

A ação de Edson Reis reflete a preocupação da comunidade em relação à saúde local e à necessidade de respostas sobre o ocorrido. “Achei que fosse uma brincadeira de mal gosto. Mas, o fato é que a situação ganhou grandes proporções, o aparelho sumiu, ninguém sabe onde foi parar esse aparelho. E isso é sério e grave. Esse assunto não pode passar despercebido. Acredito que já está no conhecimento das autoridades e é preciso localizar o mais rápido possível. E para quem trouxer informações precisas sobre o paradeiro do aparelho, estou disponibilizando R$ 20 mil para quem souber dizer qual foi o destino deste aparelho, qual foi a irresponsabilidade que aconteceu neste caso. O prefeito Bartolomeu é o administrador da cidade e existe secretário ou secretária de saúde. E isso não é uma brincadeira, isso é muito sério. E fica aqui a minha indignação, pois é um bem público, do qual a sociedade precisa, que as pessoas precisam e que no hospital há de ter esse aparelho e muitos outros. Agora, levar o aparelho para lá e some, toma rumo ignorado e ninguém sabe? O gestor não sabe? A secretária também não sabe? Isso é muito sério e revoltante. Está aqui a minha indignação e a minha contribuição de R$ 20 mil para quem trouxer informações concretas sobre o paradeiro deste aparelho”, desabafou Edson Reis, em vídeo que circula na internet.