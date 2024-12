Entrevista: Prefeita eleita Josi Nunes e seu vice Adailton são diplomados sob aplausos na Câmara de Gurupi e quebram o paradigma de aliar gestão público com empresarial

Na manhã desta segunda-feira, 16 de dezembro, a prefeita reeleita de Gurupi, Josi Nunes (União Brasil), e seu vice, Adailton Fonseca (PL), foram oficialmente diplomados no auditório da Câmara Municipal. A cerimônia, conduzida pelo juiz Adriano Murelli, da 2ª Zona Eleitoral, também diplomou os vereadores eleitos e reeleitos, marcando o início de um novo ciclo administrativo. A eleição dos dois demonstra, pela primeira vez, uma nova experiência de gestão que terá um empresário de sucesso, Adailton Fonseca, aliado com a experiência política da prefeita Josi.

Por Wesley Silas

A prefeita Josi Nunes, que conquistou a reeleição com 25.533 votos, correspondendo a 55,47% dos votos válidos, expressou sua gratidão à população pela confiança depositada. Em suas palavras, ela reafirmou o compromisso de continuar promovendo o desenvolvimento de Gurupi, enfatizando projetos em infraestrutura, educação e saúde.

Durante uma entrevista ao Portal Atitude, Josi comentou sobre suas prioridades para o novo mandato, destacando a melhoria contínua das vias urbanas e a busca por um sistema educacional de qualidade: “Nossa meta é garantir infraestrutura adequada para todas as vias, além de avanços significativos nos índices educacionais, sempre com foco na saúde e qualidade do atendimento.”

O vice-prefeito, Adailton Fonseca, trouxe uma perspectiva inovadora à gestão municipal, unindo sua experiência empresarial com a administração pública. Ele declarou que esta combinação visa trazer eficiência e inovação para a gestão da cidade, refletindo um novo paradigma na política local.

“Estamos aqui para implementar uma gestão que combine o melhor dos mundos público e empresarial”, afirmou Adailton ao avaliar o alcance desta eleição histórica.

O evento de diplomação reuniu diversas autoridades, além de amigos e familiares dos diplomados, destacando o apoio e a expectativa da comunidade para este novo mandato.

Para conhecer mais sobre os planos e perspectivas para 2025, confira a íntegra da entrevista com Josi Nunes e Adailton Fonseca no Portal Atitude.