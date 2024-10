Ex-senadora Kátia Abreu é escolhida pelo ministro Lewandowski para Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária

Nomeação da ex-ministra de Dilma Rousseff foi publicada nesta segunda-feira

Por Redação, via Pleno News.

O ministro da Justiça e Segurança Pública de Lula (PT), Ricardo Lewandowski, nomeou Kátia Abreu como suplente no Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária (CNPCP). A nomeação da ex-ministra da Agricultura, Pecuária e Abastecimento do governo Dilma Rousseff (PT) foi publicada no Diário Oficial da União (DOU) nesta segunda-feira (21).

Kátia participará de comissões e contribuirá para as decisões tomadas no conselho. Mas apenas membros titulares do colegiado gozam do direito ao voto, enquanto suplentes apenas têm essa prerrogativa em caso de falta do titular.

O grupo é formado por juízes, procuradores, policiais penais, professores e profissionais da seara do Direito Penal, Processual Penal, Penitenciário, e proeminentes da sociedade civil.

Filiada ao Partido Progressistas, Kátia Abreu tem formação em psicologia, é empresária, pecuarista, e além de ministra, já foi senadora.