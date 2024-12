Fiel a base do governo, Eduardo Fortes comenta votação favorável a PEC Laurez

A Proposta de Emenda Constitucional (PEC) nº 2/2024, que concede ao governador do Estado o direito de se ausentar por até 15 dias sem transferir o cargo ao vice, foi aprovada com o voto favorável de 19 deputados. Entre eles está o deputado Eduardo Fortes (PSD), que nas recentes eleições municipais disputou a prefeitura de Gurupi com Juarez Moreira (PDT) como seu vice, filho do vice-governador Laurez Moreira, rival do governador Wanderlei Barbosa (Republicanos). “Quanto ao desentendimento entre os dois, não estou envolvido e votei com a base na Assembleia Legislativa”, declarou Fortes ao Portal Atitude.

Por Wesley Silas

Com a aprovação, o governador Wanderlei Barbosa poderá se ausentar para viagens oficiais, internas ou internacionais, sem a necessidade de transmitir temporariamente suas responsabilidades ao vice-governador Laurez Moreira.

Eduardo Fortes reafirmou sua fidelidade à base governista:

Eu sempre apoiei o governo desde o início do meu mandato como deputado e continuo apoiando, independentemente das eleições em Gurupi. Não tenho nada contra Laurez ou contra o governador Wanderlei; sigo apoiando o governo e votando em matérias importantes para o Estado do Tocantins. Quanto ao desentendimento entre os dois, não estou envolvido e votei com a base na Assembleia Legislativa, afirmou o deputado ao Portal Atitude

Recentemente, em entrevista, o governador Barbosa expressou sua preocupação em delegar o cargo: “Às vezes, ao passar o mando, surgem problemas imprevistos”, explicou, justificando seu apoio à PEC.

Votação

A aprovação recebeu apoio de outros 18 deputados: Amélio Cayres (Republicanos), Claudia Lelis (PV), Cleiton Cardoso (Republicanos), Gipão (PL), Eduardo do Dertin (Cidadania), Fabion Gomes (PL), Ivory de Lira (PCdoB), Jorge Frederico (Republicanos), Léo Barbosa (Republicanos), Luciano Oliveira (PSD), Marcus Marcelo (PL), Moisemar Marinho (PSB), Nilton Franco (Republicanos), Olyntho Neto (Republicanos), Valdemar Júnior (Republicanos), Vanda Monteiro (UB), Vilmar Oliveira (Solidariedade) e Wiston Gomes (PSD).

Os deputados Eduardo Mantoan (PSDB), Gutierres Torquato (PDT) e Júnior Geo (PSDB) votaram contra a proposta, enquanto Jair Farias (UB) e Janad Valcari (PL) estiveram ausentes durante a votação.