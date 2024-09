FIETO realiza Encontro Político de Propostas para a Indústria com candidatos à prefeitura em Palmas nesta terça-feira, 03/09

Por Redação

Os quatro candidatos à Prefeitura Municipal de Palmas confirmaram presença, por meio de suas assessorias, no Encontro Político de Propostas para a Indústria – Prefeituráveis realizado pela Federação das Indústrias do Estado do Tocantins – FIETO. O evento acontece nesta terça-feira, 03/09, às 18h, no auditório do Centro de Educação e Tecnologia do SENAI em Palmas voltado a convidados com foco no segmento industrial.

A finalidade é levar ao conhecimento dos industriais as propostas para a indústria previstas nos planos de governo dos candidatos Eduardo Siqueira Campos, Janad Valcari, Júnior Geo e Lúcia Viana. O Prefeituráveis não prevê debate entre os candidatos e sim a apresentação individual das propostas de cada um para o segmento direcionada por perguntas que serão sorteadas durante o evento, sempre com foco na indústria. Cada candidato irá responder 2 perguntas tendo um tempo de 5 minutos para cada resposta em 2 rodadas.

No evento também serão apresentadas as expectativas de demandas do segmento industrial formalizadas por meio da entrega da Carta da Indústria. O Encontro Político de Propostas para a Indústria – Prefeituráveis – integra uma série de ações realizadas em anos eleitorais que contam com a parceria da Tv Jovem RecordTv Tocantins.