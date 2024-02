Final da Copa do Craque poderá sinalizar quem está apoiando quem na disputa eleitoral em Gurupi

Por Wesley Silas

Pelo menos três pré-candidaturas à Prefeitura de Gurupi estão em jogo, e algumas incertezas do ambiente político deste ano giram em torno da pergunta sobre quem apoia quem. O comportamento de lideranças, como vereadores e pré-candidatos a vereadores, poderá ser observado na final da Copa do Craque, que acontece na manhã do próximo domingo, dia 04, em um cenário no qual a frase bíblica “Diga-me com quem tu andas e te direi quem és” poderá ser confirmada no contexto político de Gurupi.

Por enquanto, a postura dos pré-candidatos é conciliadora, mas fora dos holofotes dos encontros casuais em eventos sociais, a situação toma outra direção nos bastidores e na busca de apoiadores. Muitos continuam indecisos e nada melhor do que um evento como a Copa do Craque para observar quem, até então, não se comprometeu com uma posição clara nas questões políticas ou partidárias envolvendo apoio aos nomes que poderão disputar a eleição municipal.

Presença de lideranças estadual e federal

A final entre Vila Nova de Gurupi e Peixe, além do espetáculo do futebol, será prestigiada pelas principais lideranças políticas do Tocantins. Entre elas, estão aquelas que apoiarão o deputado e pré-candidato a prefeito, Eduardo Fortes (PSD), como o governador Wanderlei Barbosa, o vice-governador Laurez Moreira e o seu filho, Juarez (nome cogitado para ser vice de Eduardo), o presidente da Assembleia, deputado Amélio Cayres (Republicanos), deputado Léo Barbosa (Republicanos), e o deputado Gutierres Torquato (PDT). Fortes tem a seu favor projetos sociais, tais como hortas comunitárias, o projeto Atletas do Amanhã e a Casa de Apoio Nova Esperança. O deputado Eduardo Fortes tem como pilar de sustentação política o grupo do renomado empresário, Oswaldo Stival, considerado um dos grandes empregadores de Gurupi, com forte presença em projetos sociais e filantrópicos. Recentemente, seu filho João Victor Stival assumiu a presidência do Sindicato Rural de Gurupi.

No mesmo evento, a prefeita Josi Nunes (UB) estará com sua equipe, recebendo os jogadores e cumprimentando os torcedores. Espera-se que estejam com ela o senador Eduardo Gomes (PL), a senadora professora Dorinha (UB), o deputado Carlos Gaguim (UB) e o deputado Eduardo do Dertins (Cidadania). Coincidentemente, a final da Copa do Craque acontece no momento em que a prefeita Josi anunciou investimentos no valor de R$ 100 milhões em recapeamento e pavimentação em CBUQ (Concreto Betuminoso Usinado a Quente) por meio de parcerias de representantes da Bancada Federal. Outra obra de peso que ela irá anunciar em breve será a construção de uma moderna rodoviária nas margens da BR-153. Outras marcas de gestão da prefeita Josi Nunes são obras de drenagens pluviais, a Via de Integração Mutuca Leste a Oeste, José Wilson Siqueira Campos, com R$ 23 milhões em investimentos, e a Estação da Cidadania com previsão de investimento no valor de R$ 12 milhões.

Em ascensão política, o empresário e administrador de empresas, Cristiano Pisoni, começou a ganhar espaço na mídia em novembro passado, quando passou a movimentar-se nos bastidores da sucessão municipal e chegou a ter seu nome cotado para ser vice na chapa da prefeita Josi Nunes. No entanto, em seguida, percebeu que poderia conduzir uma campanha independente, à semelhança do que ocorreu em Minas Gerais com o governador Romeu Zema (NOVO). O grande desafio de Pisoni está em encontrar um partido que tenha o seu perfil, assim como em fazer com que seu nome seja lembrado não apenas no centro da cidade.

Cristiano é o filho mais velho do presidente da Fecomércio do Tocantins, Itelvino Pisoni, e de Jurema Maria Piacentini Pisoni, representantes de uma família de gaúchos que chegou ao Tocantins quando ainda fazia parte do norte de Goiás, em 1984. “Neste posto, fui office-boy e trabalhei na pista auxiliando frentistas e caixas”, relatou em entrevista. Posteriormente, Cristiano assumiu o posto Tio Patinhas em 2005 e empreendeu no setor de franquias, em Gurupi com a Subway, em 2010, e o Giraffas, em 2013. Em Palmas, as franquias estão ligadas à moda feminina, com as marcas Carmen Steffens em 2010 e Schutz em 2016. Atualmente, a atividade principal de Cristiano é a administração do Posto Cometa.