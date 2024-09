Fontoura reafirma candidatura e denuncia perseguição política, após decisão do TRE de indeferimento de candidatura

Por Redação

O candidato a prefeito de Figueirópolis, José Fontoura (Republicanos), denunciou, em um vídeo publicado em suas redes sociais nesta quinta-feira, 26, a perseguição que vem sofrendo por parte de seus adversários, que buscam, por meio da judicialização e da perseguição política, tirá-lo da disputa. Ele assegurou que sua campanha segue normalmente, uma vez que a decisão do Tribunal Regional Eleitoral (TRE) não é definitiva, e que seus advogados recorrerão à Corte Eleitoral, em Brasília (DF), nesta sexta-feira, 27.

“Amigas e amigos de Figueirópolis, estou aqui reunido, juntamente com meu vice, Fernando Fernandes, e todos os candidatos a vereador da coligação ‘A Força da União’, para dizer a vocês que somos candidatos. A partir de amanhã, protocolaremos no TSE [Tribunal Superior Eleitoral] o recurso. Tenho certeza, que com a força do povo, sairemos vitoriosos no dia 6 de outubro”, garantiu um dia após o Tribunal Regional Eleitoral (TRE) ter decidido indeferir o registro de candidatura para o cargo de prefeito de Figueirópolis.

Fontoura também fez um chamado especial à sua militância, para que, a partir de agora, saiam às ruas com mais garra e coragem, mobilizem mais pessoas, consigam mais votos e, assim, garantam uma vitória ainda mais expressiva nas urnas.