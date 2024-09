Gleidson Nato perto de uma cadeira na Assembleia, mas ainda sem definir apoio em Gurupi

Por Wesley Silas

Se as tendências das pesquisas eleitorais recentes se confirmarem, Gleidson Nato (PL) está prestes a assumir a cadeira de Deputado na Assembleia Legislativa do Tocantins. Nato ocupa a posição de segundo suplente, enquanto os Deputados Fabion e Janad Valcari concorrem às prefeituras de Tocantinópolis e Palmas, respectivamente.

Gurupi, cidade considerada a base eleitoral mais forte do vice-prefeito e suplente de deputado, Gleydson Nato, poderá ter três representantes na Assembleia, caso sua ascensão se concretize em um cenário em que a disputa municipal, a atual prefeita Josi Nunes (UB) disputa o favoritismo com o deputado Eduardo Fortes (PSD), seguido por Cristiano Pisoni (PSDB) dos eleitores da Capital da Amizade.

Diante desse panorama, a reportagem do Portal Atitude buscou a posição de Nato sobre seu apoio em Gurupi, mas não obteve resposta, já que ele preferiu não se manifestar. Até o momento, o atual vice-prefeito de Gurupi, Glaydson Nato, não declarou publicamente seu apoio na corrida eleitoral do município, faltando apenas 17 dias para que mais de 60 mil eleitores exerçam seu direito de voto e escolham seu representante para a Prefeitura e Câmara Municipal para os próximos quatro anos.

Reflexo nas eleições de 2026

Esta indefinição de apoio gera expectativas e aumentando as especulações sobre o impacto que sua eventual posição poderá ter na eleição municipal, considerada como tubo de ensaio para as eleições de 2026, com promessas de criar um cenário disputadíssimo na região sul com nomes fortes que estão se formando, a exemplo dos deputados e suplente citados e de novos protagonistas como Cristiano Pisoni, João Victor Stival, criando assim a expectativa de um novo panorama de representatividade política nas regiões sul e sudeste do Tocantins.