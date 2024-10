Governador Wanderlei Barbosa destaca compromisso com prefeitos eleitos em Encontro Regional

O governador do Tocantins, Wanderlei Barbosa, e a primeira-dama Karynne Sotero, secretária extraordinária de Participações Sociais, participaram na quinta-feira, 31, do 1º Encontro Regional de Gestores Municipais Eleitos e Reeleitos.

Por Redação

O evento ocorreu no auditório da Associação Tocantinense de Municípios (ATM), em Palmas, e foi promovido pela Caixa Econômica Federal e pela Secretaria de Relações Institucionais da Presidência da República. Reuniu prefeitos do Tocantins eleitos e reeleitos no pleito de 2024.

Durante o encontro, foram abordados temas relevantes, como o Portal Federativo, transfere.gov, regras de transição e discussões sobre financiamento de projetos. O governador reforçou o compromisso do Estado com os municípios. “Continuaremos a trabalhar em prol de todos que confiaram em vocês nas eleições. Nossa intenção é atuar em conjunto, garantindo que o governo federal e estadual permaneçam alinhados aos prefeitos, para criar uma agenda comum que promova melhorias na qualidade de vida em nossos municípios”, enfatizou o chefe do Executivo.

O assessor técnico da Secretaria de Relações Institucionais, Rodrigo Fávero Clemente, enfatizou que a reunião teve como objetivo garantir, que desde o primeiro momento do mandato, os prefeitos já consigam estabelecer uma relação direta entre governo federal, estadual e prefeituras.

“Queremos que os gestores consigam, já no primeiro dia, buscar complementaridades e sinergias na execução e implementação de políticas públicas em seus respectivos municípios. Colocamos à disposição a estrutura da Presidência da República, para o auxílio no planejamento e execução de programas, ações e iniciativas desses prefeitos e prefeitas”, pontuou o assessor.

O presidente da Associação Tocantinense de Municípios, Diogo Borges, ressaltou que agora, com o fim do segundo turno eleitoral no Tocantins, o tão esperado começo do processo de transição já inicia em todas as cidades tocantinenses.

“A Caixa Econômica pediu espaço e a parceria, tanto do Governo do Estado, quanto da Associação Tocantinense de Municípios, para firmarmos essa parceria com o governo federal, a fim de que possamos trazer informações necessárias, neste momento, para os novos gestores e também para atualizar os reeleitos. Nos colocamos à disposição dos prefeitos, para que a gente possa fazer tanto uma transição quanto um início de mandato bem eficaz”, salientou.

Auxílio aos municípios

A superintendente da Caixa Econômica Federal no Tocantins, Delma Dias Santos, pontuou que, no encontro, os prefeitos presentes tiveram palestras e repasses de informações sobre todos os produtos e serviços que a Caixa oferece aos municípios, contribuindo para uma gestão mais eficiente.