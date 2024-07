Governador Wanderlei exonera indicações do vice Laurez Moreira

Por Wesley Silas

O Diário Oficial desta quinta-feira, 18 de julho, trouxe a exonerações de pelo menos três figuras de confiança vinculadas ao vice-governador Laurez Moreira (PDT). Entre os nomes exonerados está o do Secretário de Estado das Cidades, Habitação e Desenvolvimento Regional, Thiago Lopes Benfica.

O primeiro ato oficial do Diário divulgou a exoneração, a pedido, de Thiago Lopes Benfica. Para ocupar seu lugar temporariamente, foi designado o chefe de Gabinete do Governador, que assumirá as funções sem prejuízo de suas atribuições regulares, incluindo a responsabilidade pelo ordenamento de despesas, a partir de 19 de julho de 2024.

Outra exoneração importante foi a da ex-presidente da comissão provisória do PDT, a gerente do Sine em Gurupi, Zenaide Dias da Costa. Além dela, a Diretora de Postos de Atendimento e CIRETRANS – Gurupi, Patrícia Pinheiro Alves Feitosa, também foi exonerada. Patrícia havia recentemente assumido a posição ocupada anteriormente por seu esposo, Romildo Santos, que deixou o cargo para concorrer ao cargo de vereador pelo PDT.

As exonerações sinalizam que o governador Wanderlei Barbosa rompeu o silêncio após o distanciamento entre ele e o seu vice, Laurez Moreira (PDT), agravado pelo fato de o deputado Eduardo Fortes fazer parte da agremiação do arquirrival político do governador, senador Irajá Abreu, conforme mostrou o Portal Atitude.