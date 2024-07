Governador Wanderlei manifesta apoio aos pré-candidatos a vereadores do Republicanos em Gurupi

Por Redação

O governador do Tocantins, Wanderlei Barbosa, gravou um vídeo nesta terça-feira para declarar apoio aos pré-candidatos a vereadores do partido Republicanos em Gurupi. A ação faz parte de uma estratégia para fortalecer a base política local e garantir uma representação robusta nas eleições municipais.

No vídeo, Wanderlei Barbosa destacou a importância do envolvimento dos pré-candidatos com a comunidade e a necessidade de um trabalho conjunto para promover o desenvolvimento da cidade. “Estamos em um momento crucial para Gurupi. Os pré-candidatos do Republicanos têm mostrado comprometimento e dedicação, e é fundamental que todos nós apoiemos esse esforço para garantir um futuro melhor para nossa cidade”, afirmou o governador.