Guaraí: Prefeita Fátima Coelho do vereador Léo Geladinha e do deputado Luciano Oliveira

Por Redação

O vereador guaraiense Léo Geladinha (Podemos) declarou apoio a prefeita Fátima Coelho (União Brasil) neste sábado, 27 de julho. Geladinha é liderança política do deputado estadual Luciano Oliveira (PSD), que já havia reafirmado o compromisso com Fátima Coelho.

Conforme o vereador Léo Geladinha, a decisão foi tomada após alinhamento com suas lideranças. “Neste pleito não irei à reeleição, porque decidi apoiar meu tio Pedro Brito (PL), apoiador da prefeita Fátima Coelho, além do deputado Luciano Oliveira que segue com ela (Fátima)”, explica Geladinha.

A prefeita Fátima Coelho recebeu com grande satisfação o apoio do jovem vereador.

“É a comprovação que estamos no caminho certo. Seja bem-vindo, Geladinha, obrigado pela confiança”, agradece a prefeita.

Um dos mais jovens vereadores eleitos no Tocantins

Eleito em Guaraí aos 19 anos, na atual legislatura (2021/2024), Léo Geladinha é um dos vereadores mais novo do Tocantins. Nascido em março de 2001, Leonardo Freitas do Nazareno, conseguiu uma cadeira na Câmara de Guaraí com 462 votos, o quinto mais votado nas eleições de 2020.

10 dos 11 vereadores da Câmara Municipal de Guaraí apoiam Fátima Coelho

Com os apoios dos vereadores Mikeias Feitosa e Léo Geladinha, 10 dos 11 vereadores declararam apoio ao projeto de gestão da prefeita Fátima Coelho.

Convenção

A grande convenção municipal para confirmar a chapa encabeçada em prol da candidatura e reeleição da prefeita Fátima Coelho (União Brasil), acontece na próxima quarta-feira, 31 de julho, O presidente da Câmara Municipal, vereador Gleidson Bueno (PL), será o vice.

A convenção será realizada no Centro Municipal de Eventos, localizado na praça do Fórum da Comarca de Guaraí, a partir das 18 horas.