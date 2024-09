Importância do debate eleitoral: O Risco da ausência de Eduardo Fortes de deixar sucesso de campanha escorregar pelos dedos

Por Wesley Silas

No cenário político de Gurupi, Eduardo Fortes (PSD) iniciou sua pré-campanha como o favorito dos eleitores na corrida à prefeitura. No entanto, uma série de erros estratégicos, incluindo a troca de marqueteiros e a ausência no primeiro debate eleitoral, ameaça comprometer seu sucesso.

Esta ausência foi severamente criticada por adversários e, até mesmo, por críticos ferrenhos da atual gestão, como o professor Dr. Sávio Barbalho. “Seria uma oportunidade para mostrar quem está mais preparado, com capacidade de argumentação e firmeza. Não participar não é uma boa escolha”, comentou Barbalho.

A justificativa de Fortes para não participar do debate no auditório da Câmara de Dirigentes Lojistas de Gurupi (CDL) incluiu críticas aos organizadores, uma estratégia arriscada que surtou efeito negativo. Ele questionou a imparcialidade da TV Norte. “Agradeço o convite, mas percebo uma clara parcialidade da emissora em favor da atual gestão”, afirmou Fortes por meio de nota.

Cristiano Pisoni, concorrente pelo PSDB, que ocupa o terceiro lugar nas pesquisas, aproveitou a ausência de Fortes no debate para alfinetar o adversário e conseguir alguns degraus na disputa. “O menino mostrou ser menino mesmo, mais uma vez”, declarou Cristiano, sugerindo imaturidade política de Fortes. Além disso, Cristiano confrontou a prefeita Josi Nunes (UB) durante o debate, destacando a falta de respostas diretas para suas perguntas, o que, segundo ele, evidencia o despreparo da velha política.

A prefeita Josi Nunes também criticou a ausência de Fortes, classificando-a como “descaso e falta de compromisso”. Ela destacou a importância dos temas discutidos no debate, como saneamento, saúde pública e valorização dos servidores municipais, reforçando seu compromisso com o progresso de Gurupi. “O que conquistamos em três anos e meio muitos não conseguiram. Valorizamos os servidores para garantir mais dignidade aos cidadãos”, afirmou.

A participação em debates constitui um momento crucial para qualquer candidato. É uma oportunidade para apresentar suas propostas e enfrentar críticas, sendo um indicativo de compromisso com a transparência e diálogo. A escolha de Fortes de não participar pode custar caro em um cenário onde os eleitores valorizam cada vez mais a clareza e o comprometimento dos candidatos.