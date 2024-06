Impugnação de pesquisas eleitorais intensifica conflito entre Eduardo Fortes e Cristiano Pisoni

Os dois jovens pré-candidatos à prefeitura de Gurupi, deputado Eduardo Fortes e o empresário Cristiano Pisoni, entraram em rota de colisão após Eduardo Fortes noticiar que a Justiça Eleitoral havia impugnado ‘outra pesquisa eleitoral, expondo supostas tentativas de manipulação’. Fortes afirmou: “A Justiça Eleitoral impugnou outra pesquisa fraudulenta, expondo tentativas de manipulação”. Em resposta, a coordenação de campanha de Cristiano Pisoni criticou a ação judicial promovida pelo ex-prefeito de Palmeirópolis, Jonas Macedo, presidente da comissão provisória do PSB, afirmando: “Esperamos que ele [Eduardo Fortes] esteja preparado para arcar com as consequências jurídicas desta acusação irresponsável”.

Por Wesley Silas

A pesquisa eleitoral, um mecanismo central para compreender a opinião pública e antecipar resultados eleitorais, tem sido alvo de questionamentos frequentes. A divergência entre pré-candidatos, especialmente quando não aceitam os resultados ou as metodologias empregadas, tem levado a inúmeras disputas judiciais. No caso corrente, a representação promovida pelo presidente do PSB, Jonas Macedo, culminou na impugnação da pesquisa registrada sob o número TO-00441/2024. O pedido liminar, ajuizado pela Comissão Provisória do Partido Social Brasil de Gurupi/TO, acusava o INSTITUTO ABR DE EDUCAÇÃO, ESPORTES, CULTURA E CIDADANIA – IABR de práticas irregulares por não atender às exigências da legislação eleitoral.

A ofensiva de Eduardo Fortes foi contundente:

“A Justiça Eleitoral do Tocantins impugnou mais uma pesquisa fraudulenta, desta vez encomendada pelo pré-candidato Cristiano Pisoni, que recentemente alegou ser o candidato que mais crescia nas intenções de voto. Na semana passada, a Justiça já havia embargado uma pesquisa da pré-candidata Josi Nunes, destacando um padrão preocupante de tentativas de manipulação eleitoral”, afirmou sua assessoria.

A reação da coordenação da pré-campanha de Cristiano Pisoni foi rápida e assertiva:

“O crescimento da candidatura de Cristiano Pisoni não requer pesquisa de opinião para ser constatado. Basta perguntar nas ruas pela aceitação do seu nome e os nobres motivos que estão fazendo que o eleitor abandone a velha e arcaica política da familiocracia gurupiense. Em vez de distribuir comunicados com calúnias contra os adversários, o deputado deveria usar a sua influência nos meios de comunicação para explicar as nomeações da irmã da prefeita em seu gabinete e do seu vice no gabinete da presidente do partido da prefeita”. “O PSB utiliza como representante na ação um ex-prefeito condenado pela justiça e acusa Cristiano Pisoni de fraudar pesquisa sem nenhuma prova, a mando do deputado Eduardo Fortes. Esperamos que ele esteja preparado para arcar com as consequências jurídicas desta acusação irresponsável”.

Confira a íntegra da nota:

NOTA À IMPRENSA E À POPULAÇÃO GURUPIENSE

O pré-candidato a prefeito de Gurupi, Cristiano Pisoni, repudia a atitude do deputado Eduardo Fortes de imputar a ele a divulgação de pesquisas falsas em Gurupi, demonstrando total desespero e despreparo diante da sua dificuldade em se manter na liderança da preferência do eleitor. Sem provas, e, de forma inescrupulosa, o deputado distorce a decisão judicial e atribui a Cristiano Pisoni a sua autoria. As pesquisas de opinião em Gurupi vêm sendo divulgadas desde o início do ano, com a mesma metodologia e as mesmas fontes pagadoras, inclusive as que apontavam o deputado em franco crescimento. Ele só passou a questioná-las a partir do momento em que começou a figurar em queda. O crescimento da candidatura de Cristiano Pisoni não requer pesquisa de opinião para ser constatado. Basta perguntar nas ruas pela aceitação do seu nome e os nobres motivos que estão fazendo que o eleitor abandone a velha e arcaica política da familiocracia gurupiense.

Em vez de distribuir comunicados com calúnias contra os adversários, o deputado deveria usar a sua influência nos meios de comunicação para explicar as nomeações da irmã da prefeita em seu gabinete e do seu vice no gabinete da presidente do partido da prefeita.

Por fim, o pré-candidato Cristiano Pisoni deixa claro que tomará as medidas jurídicas cabíveis contra os que o acusam de fraude e divulgação de notícias falsas, sem apresentar nenhum indício de prova.

Coordenação Pré-Campanha Cristiano Pisoni

Conclusão:

Os ânimos acirrados refletem um clima eleitoral cada vez mais tenso e politizado. As trocas de acusações e a judicialização das disputas de índices de intenção de voto evidenciam a importância e a influência das pesquisas eleitorais nos rumos das campanhas. Em cenários onde a veracidade e metodologia das pesquisas são questionadas, a Justiça Eleitoral torna-se um campo de batalha decisivo para dirimir conflitos e assegurar a lisura do processo democrático.