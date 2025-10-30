Irajá e Iratã Abreu intensificam articulação política em Gurupi durante série de encontros e ações sociais

Por Wesley Silas

Gurupi — O senador Irajá Abreu (PSD) e o pré-candidato a deputado federal Iratã Abreu realizaram no fim de semana e início desta semana uma série de encontros em Gurupi, terceiro maior colégio eleitoral do Tocantins, que combinou agenda pública, reuniões com lideranças locais e ações sociais.

No sábado (25/10), Iratã Abreu esteve na cidade e participou, acompanhado do vereador André Caixeta (PSB), de atividades de convivência política, incluindo visita ao Bar do Karrefu e presença no “Churrasção do GT”, evento em homenagem ao Dia do Servidor que reuniu lideranças regionais como o deputado estadual Gutierres e o secretário de Esportes Juarez Moreira.

Na segunda-feira (27/10), o senador Irajá Abreu promoveu a entrega de alimentos arrecadados pela iniciativa Futebol Solidário. As doações foram destinadas a oito instituições locais: Liga Feminina de Combate ao Câncer, Sociedade São Vicente de Paulo, Instituto Gratidão, APAE Gurupi, Instituto Roda Viva, Projeto Artur, Projeto Amor Leste e Projeto Nina. Em entrevista ao Portal Atitude, Irajá destacou a importância das ações sociais e o vínculo com a população: “É sempre um grande prazer voltar a Gurupi. Realizamos a 6ª entrega das doações do Futebol Solidário na cidade, beneficiando instituições e centenas de famílias.”

Além das ações sociais, a agenda incluiu encontros com representantes de entidades e reuniões com aliados do governador Laurez Moreira e da prefeita Josi Nunes. À noite, o senador participou de uma palestra na Universidade de Gurupi (Unirg).

Investimentos e compromissos

Segundo Irajá Abreu, desde 2023 seu mandato direcionou mais de R$ 17 milhões em emendas e investimentos para Gurupi, em áreas como saúde, turismo e infraestrutura. O senador citou como exemplo a reforma do Hospital Geral de Gurupi, apontada como prioridade para melhorar o atendimento à população. Irajá afirmou que segue atuando em parceria com o governo estadual para viabilizar as obras e demais iniciativas.

A movimentação dos irmãos Abreu em Gurupi ocorre em meio à preparação para as eleições de 2026, com visitas, articulações e fortalecimento de apoio local e como parte da estratégia de consolidar base eleitoral na região.

(Reportagem Portal Atitude)