Ivanilson Marinho, apoiado pela prefeita Josi e André Caixeta, apoiado pelo vice-governador Laurez na disputa da presidência da Câmara de Gurupi

Os vereadores Ivanilson Marinho (PL) e André Caixeta (PSB) são os protagonistas na corrida pela presidência da Câmara Municipal de Gurupi, sucedendo Valdônio Rodrigues (PDT). Ambos trazem experiência à disputa, com Caixeta entrando para seu terceiro mandato e Marinho para o quarto. A prefeita Josi Nunes, líder política em Gurupi, expressou apoio a Ivanilson Marinho, afirmando: “Estou buscando sensibilizar os parlamentares para apoiar Ivanilson”. Em contrapartida, Caixeta também se articula com o grupo de oposição que tem o apoio do vice-governador Laurez para conquistar votos no legislativo municipal.

Por Wesley Silas

Até o momento, ambos os candidatos não oficializaram suas candidaturas, mas esperam-se movimentações decisivas nas próximas semanas, especialmente considerando que a prefeita Josi Nunes já conta com significativo apoio entre os 17 vereadores eleitos. Por outro lado, o vice-governador Laurez tenta alinhar interesses políticos após resultado infrutífero nas eleições passadas.

Faltando apenas 15 dias para a posse dos novos vereadores, o clima nos bastidores aponta uma vantagem para Marinho, dada sua associação com a base governista. O vereador Caixeta, com serenidade, explicou: “Temos dois grupos discutindo a presidência. Acredito que tudo se alinhará e dará certo”, disse o vereador ao afirmar que atuará em 2025 de forma independente na Câmara de Vereadores.

Ivanilson Marinho, por sua vez, destacou seu diálogo contínuo com os colegas: “Estamos em negociação com grande parte dos vereadores. Nosso objetivo é chegar a um consenso, mas caso haja disputa, que seja justa, porque nosso foco é o bem de Gurupi”.

A prefeita Josi Nunes, questionada sobre a eleição, reforçou a necessidade de união e governabilidade: “Estamos trabalhando para garantir uma bancada coesa que apoiará nossos projetos a partir de 1º de janeiro”. Quanto ao apoio a Ivanilson, Josi confirmou: “Ivanilson é o nome que estamos promovendo para a presidência da Câmara”.

Este cenário ilustra uma eleição pautada pela experiência política e alianças estratégicas, refletindo o equilíbrio de forças na política de Gurupi para o biênio 2025/2026.