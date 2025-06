Justiça Eleitoral rejeita AIJE contra prefeita e vice de Alvorada por falta de provas

Por Wesley Silas

A Justiça Eleitoral da 14ª Zona de Alvorada, sob a condução do juiz Fabiano Gonçalves Marques, decidiu pela improcedência de uma Ação Investigatória Eleitoral (AIJE) contra a prefeita Thaynara de Melo Moura e seu vice, Jairo Lima Sando. A ação, movida pela coligação “Juntos pela Mudança que o Povo Quer”, liderada pelo derrotado Roberto Sampaio e seu vice, Capitão Lemos, visava contestar a legitimidade das eleições municipais de 2024.

A coligação alegava que Paulo Antônio de Lima Segundo, então prefeito e também um dos alvos da ação, teria cometido irregularidades que afetaram o equilíbrio do pleito, como a distribuição de cestas básicas e a entrega de casas, além de suposta compra de votos. Os autores da ação apresentaram documentos, capturas de tela, vídeos e testemunhas para embasar suas acusações.

O advogado José Augusto Bezerra, representando a prefeita e seu vice pelo escritório Bezerra Lopes Advogados, ressaltou que a decisão reforça a legitimidade da liderança municipal, promovendo estabilidade administrativa em Alvorada.

O juiz Marques concluiu que as provas apresentadas não eram suficientes para sustentar a cassação dos diplomas dos eleitos. Ele mencionou a fragilidade dos documentos e a insuficiência dos depoimentos das testemunhas de acusação para fundamentar a ação.

A prefeita Thaynara expressou sua satisfação com o resultado, destacando a confiança na Justiça Eleitoral e reafirmando seu compromisso com a população de Alvorada. “Aceitamos o desafio porque amamos Alvorada e a justiça foi feita. Seguimos firmes, trabalhando com dedicação para honrar a confiança da população”, declarou ela.