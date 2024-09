Justiça nega registro de candidatura de Liliane Lima, ex-esposa do atual prefeito Paulo Antônio 

O Juiz Eleitoral Fabiano Gonçalves Marques, da 14ª Zona Eleitoral de Alvorada, Tocantins, indeferiu o registro de candidatura da candidata da coligação “União faz a Foça”, composta pelo União Brasil, PL e PDT, Liliane Ferreira de Meireles Lima (UB) à Prefeitura de Alvorada. Liliane é ex-esposa do prefeito Paulo Antônio de Lima Segundo, com quem foi casada por 25 anos. Após a separação de fato em 2020, o divórcio consensual foi homologado em 2021. Apesar da separação, Liliane permaneceu como Secretária Municipal e atuou intensamente na campanha de reeleição de Paulo Antônio em 2020. Liliane Ferreira concorre a eleição com o Policial Militar, Roberto Sampaio (MDB) da coligação .

Por Wesley Silas

O magistrado destacou na sua decisão que Liliane participou das atividades de campanha de Paulo Antônio, incluindo caminhadas, comícios e eventos partidários. Ele justificou que tais ações são incompatíveis com a alegada separação de fato, caracterizando um conflito de interesses que sustenta a impugnação de sua candidatura.

“Concluo procedente a impugnação e INDEFIRO o registro de candidatura de LILIANE FERREIRA DE MEIRELES LIMA, para o cargo de prefeito de Alvorada/TO, conforme a inelegibilidade prevista no art. 14, §7º da Constituição Federal de 1988″, determinou o juiz.

Após a decisão da justiça, o candidato opoistor, Roberto Sampaio, gravou um vídeo conclamando que candidato “substituto faça uma campanha da alto nível propositiva e que apresente proposta, projetos…”.

