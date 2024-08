Levantamento do QUALIQUANTI GAUSS mostra intenções de votos para Prefeitura e Câmara de Vereadores de Gurupi; veja resultado da pesquisa

Por Wesley Wesley Silas

O Portal Atitude teve acesso a pesquisa eleitoral nº TO-07072/2024 para prefeito e vereador divulgada no site do PesqEle do Tribunal Superior Eleitoral contratada e realizada pela empresa de pesquisa M. VIEIRA DA SILVA BARROS / QUALIQUANTI GAUSS. A pesquisa contou com 500 amostras e foi realizada no período de 20/08/2024 à 21/08/2024.

Na espontânea (não são apresentados nomes dos candidatos e o entrevistado fala o que lhe vem à cabeça) a candidata à reeleição, prefeita Josi Nunes (UB) lidera com 39,80% e o deputado, candidato a prefeito, Eduardo Fortes (PSD) com 31,20% e Cristiano Pisoni (PSDB) com 3,20%.

Na pesquisa direcionada (quando são apresentados, ao entrevistado, opções de candidatos) Eduardo Fortes encontra-se abaixo de Josi Nunes com 8,2%, mas lidera no público jovem com idade entre 16 a 24 anos com 50,65% e nas demais faixa-etária, Josi Nunes lidera.

Sobre as prioridades para Gurupi os 30,8% dos entrevistados citaram investimentos na saúde e 11,20% no hospital.

Aprovação da gestão de Josi Nunes

Sobre a maneira como a Prefeita Josi Nunes vem administrando Gurupi, os entrevistados responderam da seguinte forma:

Rejeição

A pesquisa também cita o índice de aprovação dos três candidatos a prefeito de Gurupi:

Confira aqui a íntegra da pesquisa

Força do governador Wanderlei Barbosa nas eleições de Gurupi

Na direcionada 38,80% dos entrevistados disseram que votaria em um candidato apoiado ou indicado pelo governador Wanderlei Barbosa (Republicanos) e 33,40% manifestaram que poderiam votar e, 18,40% disseram que não votariam.

Na espontânea para o cargo de vereador, 63% dos entrevistados não optaram ou ainda não sabem em que votar. Confira aqui no link a íntegra da lista: