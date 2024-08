Lucid assume a comunicação da campanha de Cristiano Pisoni, com proposta de unir criatividade e tecnologia.

A Lucid, um escritório criativo all line reconhecido nacionalmente por sua expertise em campanhas inovadoras e pela sólida atuação no marketing imobiliário, agora assume a comunicação da campanha de Cristiano Pisoni, candidato à Prefeitura de Gurupi. Ao \portal Atitude o ex-marqueteiro de Pisone, Marcelinho, disse que sua agência fez o contrato somente para o período da pré-campanha. “Ficamos até a convenção e depois o Cristiano agradeceu muito e disse que não queria continuar, mas cumpriu todos os compromissos dele certinho e gente compreendeu”, disse.

Por Redação

No Tocantins, a Lucid já realizou campanhas para Marcelo Lelis em 2020 e Vicentinho Júnior em 2022, consolidando sua presença no estado. Sua história política no Tocantins, no entanto, vem de longa data, remontando a 2014, quando fez o posicionamento de marca para o ex-governador Marcelo Miranda. Com um portfólio que inclui grandes players do setor imobiliário, a Lucid se destaca no cenário brasileiro por sua especialização em inteligência artificial aplicada ao design e à comunicação.

O CEO da Lucid, Eclesiastes Júnior, será o marketeiro responsável pela campanha de Cristiano Pisoni. Segundo Eclesiastes, “Estamos trazendo para Gurupi uma campanha que combina inovação e estratégia de alto nível, conectando a mensagem do candidato com os anseios da população de forma única. Nosso objetivo é mostrar que, com inteligência e criatividade, é possível transformar a comunicação política e engajar o eleitorado de maneira eficaz.”

A entrada da Lucid marca uma nova fase na campanha de Cristiano Pisoni. Substituindo a agência anterior que conduziu a pré-campanha, a Lucid traz consigo uma proposta comunicacional mais moderna e propositiva, alinhada aos ideais de gestão eficiente e inovação defendidos por Cristiano e sua vice. A agência se compromete a estabelecer uma linguagem que não apenas destaca as qualidades dos candidatos, mas também conecta de forma profunda e significativa com o eleitorado de Gurupi, reforçando a mensagem central de uma gestão transformadora e eficaz.

A campanha agora sob a condução da Lucid promete ser semanticamente correta, criativa e estrategicamente estruturada para impactar o público de maneira assertiva. A Lucid, com sua vasta experiência, vem para potencializar ainda mais a candidatura de Cristiano, garantindo que a comunicação da campanha esteja em perfeita sintonia com os valores e a visão de futuro que ele propõe para Gurupi.

“Com essa mudança, a campanha de Cristiano Pisoni se prepara para um novo patamar de visibilidade e engajamento, colocando-se ainda mais forte na corrida eleitoral”, informou a assessoria de Pisoni.