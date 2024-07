Marqueteiro João Neto deixa o comando da campanha de Eduardo Fortes

Por Wesley Silas

João Francisco de Aguiar, 54 anos, conhecido amplamente como João Neto, deixou a liderança da pré-campanha do deputado Eduardo Fortes (PSD) para a prefeitura de Gurupi. Neto, um marqueteiro renomado na área, relatou ao Portal Atitude que sua saída se deve principalmente à falta de disponibilidade de tempo, mas garantiu que a campanha continua em boas mãos.

Recentemente, Fortes contratou Emerson Alencar para integrar sua equipe de marketing, com a proposta de trazer uma nova dinâmica à pré-campanha. Segundo João Neto, a equipe de Fortes permanece comprometida e grande parte dos membros é composta por locais, assegurando que a estratégia continue.

“Eu me afastei apenas do comando direto da campanha”, esclareceu Neto, indicando que ainda mantém um envolvimento indireto com a equipe. Além de suas atividades em Gurupi, Neto também está à frente da campanha do deputado federal Antônio Andrade (Republicanos), que se apresenta como pré-candidato a prefeito de Porto Nacional.

Experiência

O cientista político e marqueteiro, João Francisco de Aguiar, 54 anos, conhecido como João Neto, já conduziu 600 campanhas eleitorais em diversos estados, principalmente no Tocantins. Conhecedor das entranhas da política tocantinenses, ele é considerado como um dos principais cabeças pensantes em processos eleitorais do Tocantins com cases de sucessos em campanhas do ex-governador Marcelo Miranda quando venceu Siqueira Campos em 2006 com participação nas campanhas do governador afastado, Mauro Carlesse.