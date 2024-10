Minha opinião: Alianças entre os grupos de Laurez Moreira e Eduardo Fortes têm esbarrado em 17 mil votos nas últimas três eleições, enquanto Josi Nunes alcançou 25,5 mil votos

Por Wesley Silas

Embora Laurez Moreira, vice-governador e presidente do PDT, possua vasta experiência como homem público, ele tem subestimado o potencial político da prefeita Josi Nunes. Josi foi uma aliada fundamental em duas eleições vitoriosas para prefeito de Gurupi, que abriram caminho para que Laurez chegasse ao cargo de vice-governador. Antes mesmo do período eleitoral, em conversas, foi destacado o erro estratégico de Laurez ao não apoiar Josi, considerando que a união dos Nunes, Moreiras e Stival fortaleceria a região sul e sudeste, especialmente com a aproximação das eleições de 2026.

Refletir sobre o passado para entender o presente e direcionar o futuro são estratégias válidas em qualquer processo da vida, seja político ou empresarial. Analisando a história recente, é possível evitar erros e valorizar vitórias. Retornando a 2020, o grupo de Laurez e Stival enfrentou sua primeira derrota quando Josi Nunes e Gleydson Nato venceram a eleição para prefeita e vice, com 20.116 votos (51,05%), contra 17.059 (43,29%) de Gutierres Torquado e Eduardo Fortes.

Dois anos depois, em 2022, em uma eleição para deputado, os grupos Moreira, Fortes e Dr. Maurício, juntos, somaram 18.027 votos. O positivo de 2022 foram as vitórias de Gutierres e Fortes como deputado estadual.

Após Laurez Moreira assumir a vice-governadoria, em 2024, ele investiu na candidatura de Eduardo Fortes à prefeitura como uma chance de lançar na política o seu filho, Juarez Moreira, como vice-prefeito. Entretanto, uma sequência de erros estratégicos exige revisão, ao passo que Josi Nunes e seu vice, Adailton Fonseca, venceram com 25.533 votos (55,47%), ao passo que Eduardo e Juarez Moreira obtiveram 17.655 (38,35%), quase a mesma votação de 2020.

Nesta análise imparcial dos fatos evidencia o respeito merecido pela liderança de Josi Nunes, comprovada em vários mandatos, incluindo como Deputada Estadual e Deputada Federal, culminando com sua reeleição como Prefeita de Gurupi, conquistando quatro vitórias nas últimas eleições municipais, ela desempenhou papel importante nas duas vitórias de Laurez como prefeito, apoiando sua mãe, Dolores Nunes como vice.

Agora, sua quarta e maior vitória confirma sua maturidade e vigor, destacando seu legado na história política de Gurupi, tendo como inspiração seu pai, Jacinto Nunes (in memoriam).