Na reta final de campanha, reunião mostra crescimento de apoio à candidatura de Pedro Morais em Gurupi

Por Redação

Na última quarta-feira, a população de Gurupi demonstrou seu apoio à candidatura de Pedro Morais, que busca uma vaga na Câmara Municipal. Em um evento significativo, os eleitores reafirmaram sua confiança no candidato, cujo desempenho tem se destacado na fase final da campanha.

Pedro Morais, ligado a tradicionais famílias de Gurupi, é reconhecido por propostas voltadas ao desenvolvimento local e ao fortalecimento das políticas públicas. Durante o encontro, ele reafirmou seu compromisso com o progresso da cidade, destacando a importância de escutar as demandas da população e trabalhar por melhorias na saúde, educação e infraestrutura.

O candidato agradeceu o apoio recebido, enfatizando que sua campanha é baseada no diálogo com a comunidade e na construção de um futuro melhor para todos. “É emocionante ver tantas pessoas reunidas em prol de um projeto que acredita no potencial de Gurupi. Seguimos juntos, com fé e determinação”, disse Morais.

A forte presença no evento reforça a adesão ao projeto político de Pedro Morais, que tem se tornado influente nas discussões sobre o futuro da cidade. Com uma trajetória familiar ligada à história de Gurupi, o candidato tem conquistado apoio de quem busca renovação e compromisso no legislativo local.

A campanha de Pedro Morais prossegue com o respaldo de líderes comunitários e eleitores que acreditam na eficácia de suas propostas para transformar Gurupi.