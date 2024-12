“Não tivemos nenhum incidente sério”, avalia o Juiz Dr. Adriano Murelli, da 2ª Zona Eleitoral, sobre o processo eleitoral 2024 em Gurupi

Após a cerimônia de diplomação da prefeita eleita de Gurupi, Josi Nunes, do vice-prefeito, Adailton Fonseca, e dos 17 vereadores eleitos, o juiz titular da 2ª Zona Eleitoral, Adriano Murelli, destacou o processo eleitoral de 2024 em Gurupi durante entrevista ao Portal Atitude. A solenidade foi realizada nesta segunda-feira, dia 16, no auditório da Câmara Municipal.

Por Wesley Silas

O Juiz Adriano Murelli avaliou positivamente o pleito, ressaltando a colaboração das autoridades locais e das forças policiais — Civil, Militar e Federal. “A eleição transcorreu de forma muito tranquila, sem incidentes graves. Conseguimos julgar todas as ações de impugnação antes da diplomação, garantindo que ninguém fosse diplomado em uma situação duvidosa”, afirmou o juiz.

A atuação do Tribunal Regional Eleitoral do Tocantins (TRE-TO) também foi destacada por Murelli, que enalteceu o empenho de todos os envolvidos para assegurar a integridade e a lisura do processo eleitoral.

Confira a entrevista: