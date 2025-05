Novo secretário de Economia de Anápolis será ex-titular da Fazenda em Tocantins

Marcelo Olímpio Carneiro Tavares assume o cargo deixado por Alex Schweigert; nomeação contraria promessa de campanha de Márcio Corrêa.

por Redação, com informações do DM Anápolis

No Tocantins Marcelo Olímpio Carneiro Tavares foi efetivado como novo secretário estadual da Fazenda no governador Marcelo Miranda, no ano de 2009 quando era subsecretário da Fazenda, havia assumido interinamente o cargo, após a morte do secretário Dorival Roriz, ocorrida dia 31 de janeiro daquele ano.

Anápolis

Marcelo Olímpio Carneiro Tavares será o novo titular da Secretaria Municipal de Economia e Planejamento de Anápolis. Ex-secretário da Fazenda do Estado do Tocantins e servidor de carreira do Tribunal de Contas do mesmo estado, Tavares chega para substituir Alex Schweigert, que ocupava a pasta desde o início da gestão de Márcio Corrêa (PL).

A expectativa é que a nomeação deve ser oficializada no Diário Oficial do Município desta segunda-feira (12). O novo secretário esteve no Centro Administrativo para conhecer as instalações e dialogar com a equipe da pasta.

A mudança ocorre em meio a reforma administrativa em curso na gestão Márcio Corrêa. A iniciativa reestrutura a organização da Prefeitura com a ampliação do número de secretarias e autarquias, que passou de 14 para 18.

A escolha, no entanto, chama atenção por contrariar um dos compromissos de campanha firmados por Corrêa. Em mais de uma ocasião, o atual prefeito afirmou que seu secretariado seria formado exclusivamente por nomes de Anápolis.