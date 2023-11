Novos nomes começam a se articular para entrar no processo eleitoral de 2024 na disputa a prefeito ou vice

Por Wesley Silas

Ancorados no genuíno diálogo democrático, um grupo de pessoas ligadas ao segmento empresarial de Gurupi, está resolvendo construir espaço para participar das eleições de 2024. Um dos caminhos pode ser trilhado diante a facilidade que eles têm com a prefeita Josi Nunes (UB) por ela ter adotado na sua gestão a “parceria” ao estilo networking, para criar laços de amizades para conseguir obras, serviços e atrair novos investimentos da iniciativa privada, considerados elementos bem aceitos por quem promove a geração de emprego e riquezas com oportunidades para transformações sociais.

Conforme apurou o Portal Atitude, após o seu retorno à Brasília, ainda nesta semana, a prefeita Josi Nunes (UB), determinada em defender sua reeleição, deverá ter um encontro com um destes empresários, ocasião que ela poderá começar alinhavar a construção da sua chapa majoritária podendo ter um com nome de peso da economia e da geração de emprego em Gurupi. Para isso, ela iniciará diálogos com o empresário Cristiano Pisoni (PDT), podendo também o mesmo acontecer com o empresário Marcelo Dominici (sem partido) e com o ex-senador Ataídes Oliveira, que também teve em Gurupi suas origens como empreendedor na década de 80 e hoje preside o primeiro shopping center da região sul do Tocantins