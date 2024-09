Presidente do Republicanos em Gurupi, Edinho Fernandes estreia sua participação na campanha da prefeita Josi Nunes

Por Redação

Com a contagem regressiva de três semanas e três dias para as eleições, o cenário político em Gurupi se intensifica. Edinho Fernandes, presidente do Republicanos, declarou seu apoio à reeleição da prefeita Josi Nunes (UB). Em um evento planejado para ocorrer no Parque Residencial São José, em frente à Conveniência do Ceará, Fernandes afirmou: “Participarei do comício de Josi para explicar as razões por trás do meu apoio a ela”, conforme mencionado em um grupo de WhatsApp dos candidatos, intitulado Republicanos com a Josi. No Tocantins o Republicanos é presidido pelo governador Wanderlei Barbosa.

O apoio de Fernandes não é isolado. Cinco candidatos a vereador do Republicanos já uniram forças com Josi Nunes, enquanto outros três finalizam os detalhes de adesão, com uma reunião agendada para o final de tarde de hoje. Ainda assim, a diversidade de posições dentro do partido é visível, já que um vereador opta por apoiar Cristiano Pisoni, enquanto seis outros mantêm seu comprometimento com Eduardo Fortes, conforme relatado por um dos vereadores.

“Eu vou ficar com o Fortes, pois já dei minha palavra a ele quando o governador liberou a gente escolher e minha palavra prevalece”, disse o candidato a vereador, jornalista Régis Caio.

Agenda

No mesmo dia, o clima político ganha ainda mais vigor com Eduardo Fortes (PSD) e seu vice Juarez Moreira (PDT), junto com o vice-governador Laurez Moreira (PDT), realizando uma caminhada pelas ruas do Setor Alto dos Buritis. À noite, eles são esperados para liderar um encontro próximo a um bar que marca a divisa entre os setores Independência e João Lisboa da Cruz.

Por sua vez, o candidato a prefeito de Gurupi, Cristiano Pisoni, do PSDB, desenvolve uma agenda intensiva. Sua programação do dia, iniciada nas primeiras horas da manhã, se estenderá até a Caminhada da Mudança, programada para as 16h30 no Parque das Acácias. Durante o evento, Pisoni pretende dialogar com a comunidade sobre as melhorias planejadas para a qualidade de vida dos moradores da região.