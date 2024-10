Processo de cassação contra Josi Nunes é arquivado pelo Ministério Público

Por Redação

O Partido Socialista Brasileiro (PSB), coligado ao ex-candidato a prefeito Eduardo Fortes (PSD), entrou com uma Ação de Investigação Judicial Eleitoral (AIJE) contra a prefeita Josi Nunes e seu vice, Adailton Fonseca, em 16 de setembro. A ação buscava a cassação dos registros de candidatura e a declaração de inelegibilidade dos candidatos, com base na acusação de que Josi Nunes teria empregado recursos públicos para obter vantagens eleitorais. No entanto, o Ministério Público Eleitoral (MPE) recomendou que a ação seja considerada improcedente.

O MPE argumentou que as provas apresentadas não são suficientemente decisivas para sustentar as acusações e que as atividades mencionadas não configuram infração à lei eleitoral conforme o entendimento atual.

Agora, a Justiça Eleitoral deverá avaliar a questão e decidir sobre a cassação solicitada. O parecer do MPE pode influenciar na decisão, mas a conclusão ficará a cargo do juiz eleitoral do caso.

O Jurídico de Josi Nunes afirmou que todas as ações governamentais foram realizadas dentro da legalidade e expressou confiança na justiça para o esclarecimento dos acontecimentos.