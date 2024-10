“Quero ter pessoas confiáveis e não só que deputados participem do mandato” e garante que não participará as eleições de 2026

O governador Wanderlei Barbosa (Republicanos) reafirmou em entrevista ao site Gazeta do Cerrado que não disputará qualquer cargo nas eleições de 2026, negando quaisquer rumores disseminados por opositores sobre seu afastamento, reforçando que permanecerá no cargo até passar a faixa ao sucessor. “Essa é uma decisão já tomada. Com saúde, vou concluir meu mandato com alegria, algo que já discuti com minha família e líderes”, concluiu. Na conversa, ocorrida na manhã desta terça-feira, dia 29, o governador indicou que promoverá reformas administrativas e políticas, tanto na gestão quanto em sua base na Assembleia Legislativa.

Por Redação

“Quero reestruturar, faremos uma reforma, cuidar do governo, buscar ainda mais eficiência de forma que teremos o mesmo comportamento com a base na assembleia, queremos fazer uma reestruturação com o presidente Amelio e com os demais líderes na Assembleia”, disse.

Barbosa enfatizou a importância de ter pessoas confiáveis em sua administração, reforçando a necessidade de um governo mais coeso e unido. Ele afirmou que deseja que os deputados sejam mais atuantes no cotidiano do governo, contribuindo ativamente para o momento que o estado atravessa.

“Quero ter pessoas confiáveis e não só que deputados participem do mandato mas não participem do momento que o governo vive. Quero um Governo mais coeso e mais unido”, completou o governador.

Eleições 2026