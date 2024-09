Resguardando de assumir contornos políticos, Ecovias opta por não participar de reunião sobre a Travessia Urbana da BR-153

Em um ofício que o Portal Atitude teve acesso, direcionado ao Diretor Superintendente Concessionária Ecovias do Araguaia S.A. – ECA, Sidney Vilar Rodrigues Filho, foi recomendado que a Concessionária não se faça representar na reunião “no Hotel Di Napoli em Gurupi-TO, evento o qual a ANTT, também, não designará representante, por não considerar este fórum adequado para discutir as soluções técnicas necessárias para a viabilização do projeto”.

Por Wesley Silas

Na atualidade, a travessia urbana da BR-153, especialmente o trecho recém-duplicado com três novos viadutos, tem sido objeto de intensa discussão entre empresários e lideranças políticas de Gurupi. Este debate surge em um momento crítico, faltando apenas 10 dias para as eleições municipais, e visa encontrar uma solução para os pontos de acesso, particularmente o trevo da Rua 20, agora considerado perigoso para pedestres e motoristas.

A manutenção dos trevos nas Ruas 20 e 07 tornou-se um ponto focal de defesa entre empresários locais e candidatos à prefeitura. A duplicação da rodovia despertou preocupações significativas quanto à segurança e ao impacto econômico na área.

Um ofício obtidos com exclusividade pelo Portal Atitude revela que a concessionária Ecovias do Araguaia S.A. recebeu, em 16 de setembro de 2024, uma delegação liderada pelo Vice-governador de Tocantins, Laurez Moreira, com a participação do Deputado Estadual Gutierres Torquato e empresários locais. A comitiva expressou preocupações sobre os impactos das obras nos acessos de entrada e saída de veículos, afetando tanto a população quanto o comércio.

Durante a reunião, a ANTT comprometeu-se a colaborar com a Ecovias para mitigar os transtornos das obras, incluindo a proposta de um retorno provisório no Km 677, a ser avaliado tecnicamente. No entanto, a concessionária enfatizou que a visita agendada para 23 de setembro de 2024 poderia ganhar contornos políticos indesejados, dada a proximidade das eleições.

“Na ocasião, a ANTT se comprometeu a envidar esforços, em conjunto com essa Concessionária, para encontrar soluções e medidas paliativas que pudessem mitigar os eventuais transtornos causados pela execução da obra, tendo se comprometendo a visitar o local com seus técnicos para uma melhor avaliação da situação. Uma das alternativas propostas pela prefeitura municipal seria a construção de um retorno provisório no Km 677, a ser avaliado por essa Concessionária”, informou no documento.

Em decisão estratégica, a Ecovias optou por não participar da reunião marcada para 24 de setembro de 2024 no Hotel Di Napoli, em Gurupi. A concessionária e a ANTT decidiram não enviar representantes, considerando que esse fórum não é adequado para as discussões técnicas necessárias ao avanço do projeto.

Essa postura ressalta a importância de manter a discussão em um âmbito técnico e imparcial, evitando que interesses políticos interfiram nas decisões que impactam diretamente a segurança e a eficiência da infraestrutura da BR-153.