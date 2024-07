Revolta nas redes sociais: Pastor de Araguaína diz que autismo é ‘visita do diabo’ no ventre de grávidas

Por Wesley Silas

O Pastor Washington Almeida e pré-candidato a vereador pelo Podemos em Araguaína, considerado membro respeitado da Convenção Comadesma, surpreendeu mais uma vez seus seguidores numa fala sobre autistas “preconceituosa” ao afirmar “que diabo está visitando o ventre das desprotegidas”. A fala aconteceu na cidade de Tucuruí (PA), em evento comemorando os 90 anos da Assembleia de Deus. Após polêmica ele pediu perdão.

O vídeo teve repercussão nacional e foi criticado por internautas nas redes sociais, como mães de filhos autistas, que consideraram a fala “preconceituosa” e “inadmissível”.

“As crianças hoje, de cada 100 nós temos quase que 30% de autistas, em vários graus. O que está acontecendo? O diabo está visitando o ventre das desprotegidas. Daqueles que não têm a graça, a habilidade, instrumentalidade e a mentalidade para saber lidar no mundo espiritual. E ele só procura os vulneráveis, os desassistidos.”

Pastor pede “perdão”

O pastor Washington Almeida gravou uma retratação e pediu “perdão” por suas falas após a má repercussão do vídeo:

“Fui muito infeliz quando fiz uma colocação. E esse não é o meu caráter, não é o meu perfil. Jamais, jamais, no meu coração, passa coisa dessa natureza. Mas, naquele calor da mensagem, terminei dizendo algo que não podia dizer, não devia falar. E eu quero aqui me retratar com todos vocês, diante de todos, pedir perdão por aquela infeliz colocação, enquanto eu ministrava. Então, eu quero pedir perdão aos autistas, aos pais de crianças autistas.”

Com informações da CNN.