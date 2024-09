Sem a presença da candidata Janad, debate entre candidatos à Prefeitura de Palmas é transmitido ao vivo pela TV Norte Tocantins

Eduardo Siqueira, Júnior Geo e Lúcia Viana participaram do confronto de ideias; debate foi mediado pela jornalista Samira Benoliel. Veja o que disseram os candidatos após o debate.

Nesta segunda-feira, 2 de setembro, a TV Norte Tocantins, afiliada do SBT, realizou o debate entre os candidatos à Prefeitura de Palmas, reforçando seu compromisso com a cobertura eleitoral e a democracia. Eduardo Siqueira (Podemos), Júnior Geo (PSDB) e Lúcia Viana (PSOL) participaram do evento, que foi mediado pela jornalista Samira Benoliel. A candidata Janad Valcari (PL) não compareceu ao debate.

Dividido em seis blocos, o debate abordou temas como políticas públicas para mulheres, inclusão, saúde, educação e esporte. As regras do debate foram previamente acordadas entre os assessores dos candidatos em reunião realizada na sede da emissora no dia 8 de agosto.

Jairo Coelho, Gerente de Jornalismo e Conteúdo da TV Norte Tocantins, destacou a importância do debate. “Esse encontro é essencial para que a população de Palmas tenha acesso direto às propostas e visões dos candidatos. Nosso objetivo é sempre garantir uma cobertura justa e imparcial”, disse.

Eudson Almendra, diretor da TV Norte Tocantins, também reforçou o compromisso da emissora. “A TV Norte tem a responsabilidade de promover a prática democrática, oferecendo um espaço onde os candidatos possam expor suas ideias e os eleitores possam tomar decisões informadas”, comentou.

O debate foi transmitido ao vivo pelo canal 9.1 (TV aberta) e está disponível na íntegra no canal do YouTube da TV Norte Tocantins, ampliando o alcance da cobertura eleitoral para todo o estado.

O que disse os candidatos

Por meio da sua assessoria o candidato a prefeito de Palmas, Eduardo Siqueira Campos, da coligação Juntos Podemos Agir, elencou os principais compromissos da sua campanha citando as mulheres, melhorias no transporte público e saúde como prioridade. Ao ser questionado sobre sua declaração de bens, Eduardo Siqueira foi transparente e direto. “O meu patrimônio têm os valores correspondentes àquilo que eu fiz e trabalhei. Não tenho nada a ocultar. Meu patrimônio está aí e todo mundo sabe o que eu tenho e o que eu não tenho com muita clareza”, declarou.

Nas considerações finais, Eduardo Siqueira Campos deixou uma mensagem de esperança para os palmenses.

“Eu bati à sua porta, trazendo de volta a esperança. E esse sentimento contagiou a cidade. Esse sentimento vai vencer o dinheiro. Tenho a convicção de que, com seu apoio, vamos recuperar os programas sociais, valorizar os servidores e fazer de Palmas uma cidade que cuida de todos. Peço seu voto”, concluiu.

“Não deve voltar ao passado”, Júnior Geo

O candidato a prefeito de Palmas, Professor Júnior Geo (PSDB), enfatizou a necessidade de conduzir Palmas rumo a um futuro promissor, sem retroceder ao passado ou correr riscos que possam prejudicar a cidade. “Palmas foi preparada para o futuro, por alguém que pensa no futuro. Não podemos voltar ao passado e também não podemos dar um salto no escuro e cair no fundo do poço. Temos que olhar com cuidado para nossa cidade, que está preparada para o futuro. E o futuro é Júnior Geo”, disse

Júnior Geo também criticou a ausência da candidata Janad Valcari (PL), que pela segunda vez consecutiva não compareceu ao debate, o que ele considerou uma demonstração de falta de compromisso com os cidadãos de Palmas. “Quem não senta na cadeira do debate não pode sentar na cadeira de Prefeito”, disparou.

O candidato finalizou sua participação no debate enfatizando que sua candidatura representa o futuro que Palmas merece, com foco em um mandato comprometido com o progresso, o bem-estar da população e com uma visão voltada para o desenvolvimento e inovação, Júnior Geo reafirmou ao final que Palmas não deve “voltar ao passado” nem “dar um salto no fundo do poço”, mas sim avançar com segurança e responsabilidade.

A assessoria da candidata do PSOL, Lúcia Viana, não mandou informações.