Senador Eduardo Gomes recebe o governador Wanderlei Barbosa e discute pautas do Tocantins e cenário político para 2026

O vice-presidente do Senado e presidente do PL Tocantins, Eduardo Gomes, recebeu nesta terça-feira, 11, em Brasília (DF), o governador Wanderlei Barbosa (Republicanos), para tratar de temas prioritários para o Estado. Eles dialogaram com a senadora Professora Dorinha Seabra (UB) e com o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (UB-AP). E reuniram com o deputado federal Eli Borges (PL). A agenda contou também com encontro com o senador Randolfe Rodrigues (PT-AP), com a cantora e compositora Marisa Monte e com a empresária Paula Lavigne.

Por Redação

Durante o encontro com o governador Wanderlei Barbosa, o senador reforçou seu compromisso com a busca de recursos para investimentos em diversas áreas, visando atender às necessidades da população tocantinense. Além disso, a conjuntura política foi discutida, consolidando a parceria entre os dois líderes para 2026.

Na ocasião, Eduardo Gomes acompanhou Wanderlei Barbosa em uma visita ao plenário do Senado Federal, onde dialogaram com a senadora Professora Dorinha Seabra (UB) e com o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (UB-AP). Outra reunião aconteceu entre o senador, o governador e o deputado federal Eli Borges (PL). Na pauta, demandas estratégicas voltadas ao desenvolvimento do Tocantins.

“Nosso compromisso é seguir trabalhando para garantir os recursos e investimentos que impulsionem o crescimento do Tocantins. Essa articulação com o governador Wanderlei Barbosa e demais lideranças é essencial para que possamos atender as demandas da população e fortalecer o Estado, buscando mais recursos e apoios para ações e obras importantes”, destacou o senador Eduardo Gomes.

Marisa Monte é presenteada com artesanato do Jalapão

Outro momento marcante da agenda foi a reunião na sala da vice-presidência do Senado, que contou com a presença do senador Eduardo Gomes, do governador Wanderlei Barbosa, do líder do governo no Congresso Nacional, senador Randolfe Rodrigues (PT-AP), da cantora e compositora Marisa Monte e da empresária Paula Lavigne.

Durante o encontro, Marisa Monte foi presenteada com peças artesanais confeccionadas com Capim Dourado, um dos símbolos culturais do Jalapão.