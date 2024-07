Senadora Professora Dorinha finaliza agenda de convenções no Bico do Papagaio

Por Redação

Senadora Professora Dorinha iniciou uma maratona de convenções na região do Bico do Papagaio na quinta-feira em Araguatins e encerrou no sábado na noite em Sítio Novo, ao todos oito municípios fizeram suas convenções com a presença da Senadora Professora Dorinha.

No sábado pela manhã a primeira reunião foi em Buriti, na casa da prefeita Lucilene, que está frente da prefeitura vai à reeleição e desenvolvimento e progresso de Buriti.

A segunda para da foi em Luzinópolis no Colégio Beija-Flor. João Português também vai para o seu segundo mandado pelo União Brasil. João Português vai à reeleição em uma chapa mista que reúne os partidos PL, PRD e PT.

A última convenção do dia e do Bico do Papagaio foi em Sítio Novo na quadra de esportes da rua Maranhão que ficou lotada de apoiadores e lideranças políticas. Alexandre Farias está seu último mandato e apoia Dora Farias.

Dora Farias foi secretária de saúde do município, esteve a frente de muitas conquistas na área e é irmã do deputado estadual Jair Farias. Em pesquisa realizada pelo Instituto Skala, divulgada na última quinta-feira, Dora lidera as pesquisas com 75% das intenções de voto.

Em Sítio Novo, o União Brasil disputará com uma chapa pura, todos os pré-candidatos, prefeito, vice e vereadores são do União Brasil.

“O União Brasil é um partido que vem crescendo muito e no Tocantins não é diferente, temos muitos pré-candidatos que disputaram pela primeira vez, mas também muitos prefeitos que vão para o segundo mandato. É gratificante ver tantos homens e mulheres do nosso partido, comprometidos, sérios e comprometidos com os municípios. O União Brasil tá chegando nessa eleições para fazer história”, disse a senadora.

A agenda de convenções iniciou na quinta-feira, a primeira cidade foi Araguatins, onde a professora Elisabete, atual vice-prefeita é pré-candidata a prefeita.

Na sexta, foram quatro reuniões. Em Tocantinópolis, Fabion Gomes, hoje deputado estadual, vai para disputa de prefeito. Na sequência, a senadora professora Dorinha esteve em Maurilândia, Axixá, onde os atuais prefeitos, são pré-candidatos a reeleição pelo União Brasil, e Augustinópolis, a senadora declarou apoio ao Antônio Bar que também vai a reeleição.

Texto: Bibiana Amaral