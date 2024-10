2º Boletim – Operação Eleições 2024: acompanhe as ocorrências de segurança pública em todo o Tocantins neste 1º turno

Próximo Boletim será divulgado às 19h. Em Peixe, a PM flagrou, no setor Nonato Lacerda, um apoiador entregando santinhos, ele foi detido pelo crime de boca de urna. A pessoa que recebeu o santinho também foi conduzida como testemunha. Ocorrência em andamento. Em Paraíso, um eleitor foi flagrado com uma requisição de combustível, ao ser abordado falou que recebeu de um candidato

Por Vania Machado/Governo do Tocantins

A ação conjunta das forças de Segurança Pública do Tocantins durante o primeiro turno das eleições deste domingo, 6, será acompanhada, em tempo real, a partir do Centro Integrado de Comando e Controle Nacional (CICCN), em Brasília, e do Gabinete de Gestão Integrada instalado no Centro Integrado de Comando e Controle do Estado (CICCE), em Palmas.

Em todo o Tocantins, cerca de 4.280 agentes da segurança pública e 618 viaturas estão mobilizados para garantir a segurança dos eleitores tocantinenses.

Até o momento, a Operação Eleições 2024 registrou em todo o Tocantins:

7 Casos de compra de votos

3 Falsidade ideológica

1 Violação de sigilo do voto

2 Prisão em flagrante

1 Ocorrência de boca de urna

1 Transporte de eleitores

Abaixo mais detalhes de algumas ocorrências:

Em Peixe, a PM flagrou, no setor Nonato Lacerda, um apoiador entregando santinhos, ele foi detido pelo crime de boca de urna. A pessoa que recebeu o santinho também foi conduzida como testemunha. Ocorrência em andamento.

Transporte irregular de eleitores em Taguatinga. Homem conduzido pela Polícia Civil até à sede da 103ª Delegacia onde foi lavrado o Auto de Prisão em Flagrante. Dois homens foram presos por transportar um casal até a sessão eleitoral.

Em Paraíso, um eleitor foi flagrado com uma requisição de combustível, ao ser abordado falou que recebeu de um candidato. Foi conduzido pela PF.

Em Pequizeiro, 3 indivíduos foram conduzidos pela PM/PF por suposta compra de votos. Foram apreendidos 4 celulares, cerca de R$ 3 mil em dinheiro e uma arma.

*Operação Eleições 2024*

A Operação Eleições 2024 tem como objetivo garantir a segurança dos tocantinenses durante o período de votação. A coordenação da operação está a cargo da Secretaria de Segurança Pública (SSP/TO), em apoio ao Tribunal Regional Eleitoral do Tocantins (TRE/TO). A operação envolve as Polícias Civil, Científica, Militar e Penal, além do Corpo de Bombeiros Militar, 22º Batalhão de Infantaria do Exército Brasileiro, Polícia Federal (PF), Polícia Rodoviária Federal (PRF), Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana de Palmas (Sesmu) e o apoio da Agência Brasileira de Inteligência (Abin).

Boletim atualizado às 13h02