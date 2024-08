Caminhada de Eduardo Fortes atraiu grande público da Vila São José; um dos setores mais povoado de Gurupi

Por Redação

O setor Vila São José recebeu de braços abertos a caminhada da coligação ‘A Força Que Vem do Povo’. Moradores aderiram à campanha para prefeito de Gurupi, Eduardo Fortes e o candidato a vice, Juarez Moreira. A participação massiva veio ao encontro para fortalecer o engajamento popular em torno da campanha, na tarde de ontem, quarta-feira, 21.

Durante a caminhada, Eduardo Fortes destacou a importância da construção do parque ecológico com balneário que será realizado em breve ao redor da lagoa, situada dentro da Universidade Federal do Tocantins (UFT), beneficiando diretamente os moradores da Vila São José, Jardim Sevilha e bairros vizinhos.

Em seu discurso, Eduardo também se comprometeu a promover melhorias no setor Vila São José, incluindo a revitalização do asfalto, a construção de um centro esportivo, e a manutenção da limpeza pública. Além disso, prometeu garantir mais dignidade ao posto de saúde local, com a ampliação do quadro de médicos para melhor atender a comunidade.

“Foi uma caminhada linda, com a adesão de muitas pessoas. Essa é a verdadeira força que vem do povo e cada caminhada só faz nossa campanha crescer”, declarou Eduardo Fortes.

O evento também contou com o apoio de moradores como Justino Eliomar, aposentado e residente há 32 anos no setor. “Eduardo é sangue novo e candidato a prefeito pela primeira vez. Vou votar nele e cobrar pelas melhorias que precisamos aqui. Queremos que ele seja eleito, porque tem um olhar especial para nossa gente”, afirmou Eliomar.

Marilene Dias Souza, auxiliar de odontologia e moradora há 19 anos na Vila São José, expressou sua expectativa em relação à candidatura de Eduardo e Juarez. “Espero que eles tragam as mudanças que nossa cidade precisa e tragam boas novas para todos nós”, disse Marilene.

A caminhada na Vila São José reforçou o compromisso da coligação ‘A Força Que Vem do Povo’ com o desenvolvimento de Gurupi, mobilizando a população em torno de um projeto de governo que promete melhorias para toda cidade.

Por: Ascom

*Eduardo Fortes (PSD)*

Candidato a prefeito de Gurupi

Fotos: Marcos Amorim