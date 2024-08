Campanha de Eduardo Fortes começa com adesivaço em Gurupi

Por Redação

Os candidatos a prefeito e vice-prefeito de Gurupi, Eduardo Fortes e Juarez Moreira, pela coligação “A Força Que Vem do Povo”, deu início oficialmente à campanha eleitoral com um adesivaço. O evento iniciou no começo da noite desta sexta-feira, 16 de agosto, ao lado do comitê central da campanha, localizado na Rua 09, entre as avenidas Pará e Goiás.

Eduardo Fortes reforçou a importância desse momento inicial da campanha. “Vamos iniciar a nossa campanha com força total, ao lado do meu vice, dos líderes comunitários e com a força do nosso povo vamos realizar uma linda festa, porque juntos somos fortes”, afirmou Eduardo Fortes, ressaltando o apoio popular que vem recebendo.

O evento promete reunir centenas de apoiadores e marcar o início de uma campanha que já se mostra competitiva e cheia de expectativas para as eleições de outubro.

Por: Ascom

Eduardo Fortes (PSD)

Candidato a prefeito de Gurupi

Fotos: Marcos Amorim